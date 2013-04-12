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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 12 апреля 2013
Динамо
12.04.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
+3
Замена
П. Игнатович
️️️️
Б. Джуджак
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Набабкин
️️️️
З. Тошич
Замена
И. Соловьев
️️️️
Я. Яншер
88'
79'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
78'
65'
Желтая карточка
А. Муса
Желтая карточка
А. Юсупов
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Якоб Яншер
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
89
Яншер
9
Кокорин
22
Кураньи
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Цауня
7
Муса
89
Яншер
9
Соловьев
9
Соловьев
89
Яншер
10
Джуджак
29
Игнатович
29
Игнатович
10
Джуджак
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
18
Тошич
14
Набабкин
14
Набабкин
18
Тошич
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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