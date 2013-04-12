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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 12 апреля 2013
Фрайбург
12.04.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
24'
К. Шульц (АГ)
44'
М. Крузе
73'
Д. Шмид
36'
К. Рауш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Калиджиури
86'
Желтая карточка
Ю. Шустер
82'
76'
Замена
А. Собич
️️️️
С. Поконьоли
75'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Я Конан
Замена
С. Макиади
️️️️
И. Сантини
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шмид
Пас отдал
И. Сантини
73'
63'
Замена
С. Пинту
️️️️
Л. Штиндль
Замена
И. Хен
️️️️
П. Крмас
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
Д. Шмид
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Рауш
Пас отдал
М. Диуф
30'
Желтая карточка
Л. Штиндль
27'
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Шульц
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Бауманн
11
Крмас
3
Дианье
25
Сорг
28
Гинтер
23
Муйджа
23
Шустер
20
Калиджиури
18
Сантини
10
Крузе
3-2-1-1-3
20
Цилер
4
Хоффманн
19
Шульц
15
Поконьоли
6
Черундоло
5
Джуру
34
Рауш
13
Штиндль
11
Конан
92
Диуф
13
Шлаудрафф
20
Калиджиури
30
Гюнтер
30
Гюнтер
20
Калиджиури
11
Крмас
21
Хен
21
Хен
11
Крмас
18
Сантини
16
Макиади
16
Макиади
18
Сантини
13
Штиндль
18
Пинту
18
Пинту
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
25
Абделлауе
11
Конан
15
Поконьоли
9
Собич
9
Собич
15
Поконьоли
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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