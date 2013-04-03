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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 03 апреля 2013
Сампдория
03.04.2013, среда, 20:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Интер
43'
Р. Паласио
90+3'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
Пас отдал
Жуан
88'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
Д. Мунари
️️️️
Н. Крстичич
86'
Замена
С. Поульсен
️️️️
М. Эстигаррибия
77'
Желтая карточка
Н. Крстичич
76'
67'
Замена
З. Кузманович
️️️️
А. Кассано
65'
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Сансоне
59'
58'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Жонатан
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Перейра
Желтая карточка
А. Поли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-5-2
44
Ромеро
13
Мустафи
17
Паломбо
5
Гастальделло
18
Эстигаррибия
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
15
Поли
29
Де Сильвестри
18
Сансоне
9
Икарди
4-1-2-1-2
1
Ханданович
2
Жонатан
13
Раноккия
15
Жуан
2
Перейра
5
Гаргано
4
Дзанетти
8
Ковачич
13
Гуарин
8
Паласио
99
Кассано
18
Эстигаррибия
7
Поульсен
7
Поульсен
18
Эстигаррибия
7
Крстичич
11
Мунари
11
Мунари
7
Крстичич
18
Сансоне
11
Лопес
11
Лопес
18
Сансоне
2
Жонатан
26
Сильвестре
26
Сильвестре
2
Жонатан
99
Кассано
8
Кузманович
8
Кузманович
99
Кассано
Остались в запасе
Сампдория
Интер
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Сампдория - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:25 (прямая)
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