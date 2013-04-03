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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Галатасарай
Реал - Галатасарай: обзор матча 03 апреля 2013
Реал
03.04.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Галатасарай
9'
К. Роналду
28'
К. Бензема
72'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Галатасарай
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамос
88'
Желтая карточка
Х. Алонсо
84'
Замена
Пепе
️️️️
А. Ди Мария
84'
Желтая карточка
М. Эссьен
83'
81'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
А. Риера
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
78'
76'
Замена
У. Булут
️️️️
Х. Алтынтоп
75'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
73'
Желтая карточка
Д. Дрогба
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Алонсо
72'
71'
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
64'
46'
Замена
Г. Зан
️️️️
У. Снейдер
38'
Желтая карточка
Д. Нунке
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Эссьен
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
8
Селчук Инан
(К)
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
19
Варан
93
Рамос
2
Эссьен
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-2
16
Муслера
27
Эбуэ
24
Нунке
2
Кайя
77
Риера
30
Мело
34
Алтынтоп
10
Снейдер
8
Инан
11
Дрогба
17
Йылмаз
11
Ди Мария
3
Пепе
3
Пепе
11
Ди Мария
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
10
Снейдер
5
Зан
5
Зан
10
Снейдер
77
Риера
39
Амрабат
39
Амрабат
77
Риера
34
Алтынтоп
9
Булут
9
Булут
34
Алтынтоп
Остались в запасе
Реал
Галатасарай
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Реал - Галатасарай
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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