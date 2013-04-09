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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Реал
Галатасарай - Реал: обзор матча 09 апреля 2013
Галатасарай
09.04.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
57'
Э. Эбуэ
71'
У. Снейдер
72'
Д. Дрогба
7'
К. Роналду
90+3'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Реал
Желтая карточка
Н. Амрабат
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
90'
Вторая желтая
А. Арбелоа
89'
Желтая карточка
А. Арбелоа
81'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
М. Озил
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Э. Эбуэ
80'
73'
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Н. Амрабат
72'
ГОЛ! 2:1!
У. Снейдер
Пас отдал
С. Сариоглу
71'
Замена
С. Сариоглу
️️️️
У. Булут
63'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эбуэ
Пас отдал
У. Снейдер
57'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Алтынтоп
46'
Желтая карточка
Э. Эбуэ
45'
31'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
М. Эссьен
30'
Травма
М. Эссьен
Желтая карточка
У. Снейдер
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
(К)
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
77
Риера
5
Зан
2
Кайя
27
Эбуэ
30
Мело
8
Инан
34
Алтынтоп
10
Снейдер
9
Булут
11
Дрогба
4-2-2-2
13
Лопес
2
Эссьен
19
Варан
3
Пепе
17
Коэнтрау
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
9
Булут
55
Сариоглу
55
Сариоглу
9
Булут
34
Алтынтоп
39
Амрабат
39
Амрабат
34
Алтынтоп
27
Эбуэ
11
Элмандер
11
Элмандер
27
Эбуэ
10
Озил
39
Альбиоль
39
Альбиоль
10
Озил
2
Эссьен
5
Арбелоа
5
Арбелоа
2
Эссьен
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Галатасарай
Реал
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Галатасарай - Реал
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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