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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 01 апреля 2013
Атлетик
01.04.2013, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
67'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
90'
89'
Желтая карточка
И. Лопес
Желтая карточка
А. Эррера
84'
Вторая желтая
М. Сусаета
80'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
79'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Гомес
69'
68'
Замена
К. Аранда
️️️️
Ю. Эль-Араби
68'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
А. Ньом
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Гомес
67'
Желтая карточка
М. Сусаета
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-2-3-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
5
Экиза
51
Ираола
18
де Маркос
14
Сусаета
18
Гурпеги
21
Эррера
11
Гомес
20
Адурис
3-2-2-3
25
Тоньо
21
Ортис
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
2
Ангуло
17
Рико
8
Браими
19
Эль-Араби
3
Нолито
9
Игало
11
Гомес
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гомес
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
Муньяин
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
12
Ньом
30
Буонанотте
30
Буонанотте
12
Ньом
19
Эль-Араби
7
Аранда
7
Аранда
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетик - Гранада
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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