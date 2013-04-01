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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Енисей
Ротор - Енисей: обзор матча 01 апреля 2013
Ротор
01.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
63'
С. Пятикопов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Енисей
Желтая карточка
О. Алейник
90'
+2
83'
Замена
А. Кучук
️️️️
А. Базанов
78'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Л. Буш
Замена
Д. Арлашин
️️️️
Х. Аппаев
76'
Желтая карточка
А. Ставпец
68'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Кабутов
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Пятикопов
Замена
О. Алейник
️️️️
А. Коротаев
60'
Желтая карточка
С. Фомин
46'
46'
Замена
С. Алексеев
️️️️
В. Лешонок
27'
Желтая карточка
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
7
Лауренциу Буш
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
4-4-2
31
Пчелинцев
70
Кабутов
3
Олеников
6
Малыгин
30
Васянович
7
Зинин
4
Фомин
23
Ваганов
10
Рылов
24
Коротаев
14
Аппаев
4-2-1-1-2
79
Плотников
22
Шабаев
5
Пятикопов
4
Никитин
80
Качан
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
7
Буш
11
Базанов
15
Чадов
14
Аппаев
30
Арлашин
30
Арлашин
14
Аппаев
24
Коротаев
34
Алейник
34
Алейник
24
Коротаев
70
Кабутов
16
Ставпец
16
Ставпец
70
Кабутов
11
Базанов
30
Кучук
30
Кучук
11
Базанов
7
Буш
27
Лебамба
27
Лебамба
7
Буш
9
Лешонок
27
Алексеев
27
Алексеев
9
Лешонок
Остались в запасе
Ротор
Енисей
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Ротор - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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