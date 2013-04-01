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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 01 апреля 2013
Cибирь
01.04.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
59'
М. Житнев
67'
Р. Беляев
0'
В. Корытько
27'
В. Корытько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мичков
90'
+2
Желтая карточка
А. Малоян
90'
+1
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Замена
Л. Зуев
️️️️
Р. Беляев
81'
77'
Замена
А. Нежелев
️️️️
Е. Ятченко
75'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Желтая карточка
Д. Скороходов
75'
Желтая карточка
В. Головатенко
75'
71'
Желтая карточка
С. Белоусов
ГОЛ! 2:2!
Р. Беляев
67'
Замена
А. Дудолев
️️️️
И. Климов
61'
60'
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Кухарчук
ГОЛ! 1:2!
М. Житнев
59'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Халиуллин
56'
53'
Замена
Е. Гапон
️️️️
А. Ндри
Замена
А. Кабанов
️️️️
В. Рыжков
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
В. Корытько
Желтая карточка
В. Рыжков
15'
0'
ГОЛ! 0:1!
В. Корытько
Пас отдал
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-3-2
16
Малофеев
80
Климов
4
Халиуллин
4
Выходил
5
Головатенко
33
Шпичич
32
Скороходов
28
Рыжков
99
Житнев
7
Беляев
99
Шевченко
3-2-4-1
13
Краснокутский
97
Ятченко
21
Катынсус
33
Ламанж
33
Сухов
2
Ндри
10
Корытько
66
Мичков
7
Белоусов
8
Бурченко
44
Кухарчук
4
Халиуллин
5
Гладышев
5
Гладышев
4
Халиуллин
28
Рыжков
29
Кабанов
29
Кабанов
28
Рыжков
7
Беляев
23
Зуев
23
Зуев
7
Беляев
80
Климов
18
Дудолев
18
Дудолев
80
Климов
2
Ндри
33
Гапон
33
Гапон
2
Ндри
97
Ятченко
7
Нежелев
7
Нежелев
97
Ятченко
44
Кухарчук
0
Малоян
0
Малоян
44
Кухарчук
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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