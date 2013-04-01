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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Томь
Урал - Томь: обзор матча 01 апреля 2013
Урал
01.04.2013, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 0
Завершен
Томь
7'
Э. Манучарян
43'
Э. Манучарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Томь
Замена
С. Помогаев
️️️️
Н. Сафрониди
90'
+3
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Э. Манучарян
88'
86'
Красная карточка
А. Зотов
Желтая карточка
А. Кобялко
82'
82'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Горбанец
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Герк
79'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Чухлей
77'
74'
Замена
А. Хазов
️️️️
Д. Терентьев
58'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Голышев
48'
Желтая карточка
А. Горбанец
46'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Николов
ГОЛ! 2:0!
Э. Манучарян
Пас отдал
А. Герк
43'
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
Пас отдал
Н. Сафрониди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
20
Андрей Чухлей
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ОП
21
Александр Зотов
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
72
Павел Голышев
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Кот
7
Данцев
16
Вьештица
34
Тумасян
25
Ревякин
25
Бочков
14
Семакин
8
Герк
70
Сафрониди
20
Чухлей
10
Манучарян
4-2-1-2-1
31
Астахов
43
Терентьев
26
Бендзь
22
Николов
2
Аравин
8
Омельянчук
21
Зотов
2
Димидко
72
Голышев
32
Горбанец
19
Касьян
70
Сафрониди
78
Помогаев
78
Помогаев
70
Сафрониди
10
Манучарян
58
Ойеволе
58
Ойеволе
10
Манучарян
20
Чухлей
30
Асеведо
30
Асеведо
20
Чухлей
8
Герк
22
Кобялко
22
Кобялко
8
Герк
32
Горбанец
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Горбанец
72
Голышев
15
Сорокин
15
Сорокин
72
Голышев
22
Николов
32
Баженов
32
Баженов
22
Николов
43
Терентьев
16
Хазов
16
Хазов
43
Терентьев
Остались в запасе
Урал
Томь
16
Дмитрий Яшин
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Томь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Манеж «Урал»
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:25 (прямая)
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