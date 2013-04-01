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Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 апреля 2013
Фулхэм
01.04.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
8'
Д. Бербатов (П)
22'
Д. Бербатов
41'
К. Хилл (АГ)
45'
А. Таарабт
51'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ф. Сендерос
90'
+2
Желтая карточка
С. Ритер
89'
84'
Замена
Д. Макки
️️️️
А. Траоре
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
У. Эмануэльсон
80'
Красная карточка
С. Сидуэлл
79'
75'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Таарабт
51'
ГОЛ! 3:2!
Л. Реми
Пас отдал
С. Мбиа
46'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
К. Хилл
45'
ГОЛ! 3:1!
А. Таарабт
Пас отдал
Б. Замора
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Хилл
41'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Дежага
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
22'
14'
Желтая карточка
К. Хилл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бербатов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
14
Сендерос
4
Хангеланд
27
Ритер
21
Дежага
14
Карагунис
14
Сидуэлл
16
Дафф
22
Руис
10
Бербатов
4-3-1-2
20
Сезар
3
Босингва
2
Траоре
4
Самба
6
Хилл
49
Таарабт
25
Мбиа
16
Дженас
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
Эмануэльсон
5
Фримпонг
5
Фримпонг
Эмануэльсон
21
Дежага
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
21
Дежага
6
Хилл
5
Онуоха
5
Онуоха
6
Хилл
2
Траоре
12
Макки
12
Макки
2
Траоре
49
Таарабт
30
Хойлетт
30
Хойлетт
49
Таарабт
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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