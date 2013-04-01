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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Петротрест
Уфа - Сочи: обзор матча 01 апреля 2013
Уфа
01.04.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
56'
Д. Голубов (П)
10'
А. Семенов
18'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Сочи
90'
+4
Замена
М. Усанов
️️️️
С. Егоров
90'
+1
Замена
Карлитос
️️️️
А. Мязин
84'
Замена
С. Тарасюк
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Войдель
78'
Желтая карточка
Виллиам
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Голубов
56'
55'
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
В. Галыш
️️️️
К. Подкорытов
46'
36'
Замена
М. Андреев
️️️️
В. Сушкин
Замена
Й. Саито
️️️️
А. Михеев
23'
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Мязин
Желтая карточка
А. Михеев
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Семенов
Пенальти не реализован!
Д. Карлос
9'
1'
Желтая карточка
А. Самохвалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
57
Константин Подкорытов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
77
Максим Андреев
АП
3-1-5-1
16
Барановский
4
Василенко
36
Грачев
3
Аликин
13
Засеев
20
Войдель
11
Карлос
6
Виллиам
90
Михеев
57
Подкорытов
85
Голубов
3-2-3-2
1
Самохвалов
3
Сурков
3
Костин
5
Кудинов
13
Семенов
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Федоров
13
Гиголаев
87
Мязин
10
Сушкин
90
Михеев
27
Саито
27
Саито
90
Михеев
20
Войдель
17
Васильев
17
Васильев
20
Войдель
57
Подкорытов
88
Галыш
88
Галыш
57
Подкорытов
10
Сушкин
77
Андреев
77
Андреев
10
Сушкин
87
Мязин
10
Карлитос
10
Карлитос
87
Мязин
58
Егоров
23
Усанов
23
Усанов
58
Егоров
13
Семенов
24
Тарасюк
24
Тарасюк
13
Семенов
Остались в запасе
Уфа
Сочи
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Уфа - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Динамо
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