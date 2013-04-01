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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 01 апреля 2013
Бетис
01.04.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
90'
+1
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
88'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Б. Эчебаррия
85'
Желтая карточка
А. Амайя
76'
76'
Замена
М. Ласен
️️️️
С. Эскудеро
75'
Желтая карточка
Алексис
74'
Замена
А. Лафита
️️️️
А. Баррада
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Х. Молина
60'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанкар
60'
58'
Замена
А. Лопо
️️️️
Р.
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
53'
18'
Желтая карточка
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
40
Носа Игьебор
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Хетафе
33
Альберто
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Паулао
2
Чика
7
Эчебаррия
87
Каньяс
27
Хуанкар
11
Пабон
19
Молина
24
Кастро
4-3-2-1
13
Кодина
4
Алексис
6
Фернандес
3
Рафа
18
Эскудеро
8
Борха
10
Баррада
25
Торрес
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
7
Эчебаррия
40
Игьебор
40
Игьебор
7
Эчебаррия
27
Хуанкар
14
Вадильо
14
Вадильо
27
Хуанкар
19
Молина
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
19
Молина
3
Рафа
22
Лопо
22
Лопо
3
Рафа
10
Баррада
7
Лафита
7
Лафита
10
Баррада
18
Эскудеро
25
Ласен
25
Ласен
18
Эскудеро
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
33
Альберто
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
33
Альберто
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бетис - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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