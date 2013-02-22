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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Анжи
Ганновер-96 - Анжи: обзор матча 22 февраля 2013
Ганновер-96
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Анжи
70'
С. Пинту
90+9'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Анжи
90'
+10
Замена
О. Шатов
️️️️
О. Ахмедов
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Жусилей
Желтая карточка
С. Хусти
90'
+4
Желтая карточка
Д. Я Конан
88'
Желтая карточка
М. Диуф
87'
Замена
А. Собич
️️️️
Х. Сакаи
83'
79'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
Х. Сакаи
76'
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Поконьоли
72'
71'
Желтая карточка
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
С. Пинту
Пас отдал
С. Хусти
70'
67'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Виллиан
65'
Желтая карточка
В. Габулов
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Шмидебах
61'
45'
Желтая карточка
Эвертон
40'
Желтая карточка
М. Буссуфа
30'
Желтая карточка
А. Логашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
11
Дидье Я Конан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
15
Поконьоли
5
Джуру
19
Шульц
2
Сакаи
9
Хусти
24
Шмидебах
18
Пинту
11
Конан
25
Абделлауе
92
Диуф
4-2-2-1-1
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Эвертон
38
Ещенко
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
10
Ахмедов
10
Виллиан
9
Это'О
15
Поконьоли
34
Рауш
34
Рауш
15
Поконьоли
2
Сакаи
9
Собич
9
Собич
2
Сакаи
24
Шмидебах
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
24
Шмидебах
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
10
Ахмедов
27
Шатов
27
Шатов
10
Ахмедов
10
Виллиан
90
Траоре
90
Траоре
10
Виллиан
Остались в запасе
Ганновер-96
Анжи
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Ганновер-96 - Анжи
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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