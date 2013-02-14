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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Ганновер-96
Анжи - Ганновер-96: обзор матча 14 февраля 2013
Анжи
14.02.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ганновер-96
34'
С. Это'О
48'
О. Ахмедов
64'
М. Буссуфа
22'
С. Хусти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ганновер-96
90'
+1
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Виллиан
86'
79'
Замена
К. Пандер
️️️️
С. Поконьоли
71'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Ю. Жирков
68'
67'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 3:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
С. Это'О
64'
Пенальти не реализован!
С. Это'О
58'
ГОЛ! 2:1!
О. Ахмедов
Пас отдал
Ю. Жирков
48'
Травма
С. Это'О
43'
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Виллиан
34'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Хусти
Пас отдал
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
11
Мубарак Буссуфа
РФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
(К)
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Габулов
18
Жирков
30
Карлос
4
Эвертон
38
Ещенко
8
Жусилей
10
Ахмедов
19
Диарра
10
Виллиан
9
Это'О
11
Буссуфа
4-4-2
20
Цилер
23
Шахед
19
Шульц
5
Джуру
15
Поконьоли
13
Шлаудрафф
18
Пинту
24
Шмидебах
9
Хусти
11
Конан
92
Диуф
10
Виллиан
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Виллиан
15
Поконьоли
24
Пандер
24
Пандер
15
Поконьоли
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Анжи
Ганновер-96
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Анжи - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Помощники судьи:
Синиша Премужай
Горан Патаки (Оба Хорватия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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