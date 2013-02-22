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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - БАТЭ
Фенербахче - БАТЭ: обзор матча 22 февраля 2013
Фенербахче
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
БАТЭ
45+1'
К. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - БАТЭ
Желтая карточка
В. Демирель
90'
+4
Желтая карточка
С. Шахин
90'
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Сов
85'
Замена
С. Шентюрк
️️️️
П. Вебо
78'
Желтая карточка
Д. Йобо
76'
75'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
А. Юревич
64'
Желтая карточка
Э. Олехнович
64'
Замена
А. Павлов
️️️️
А. Володько
Замена
С. Шахин
️️️️
С. Учан
63'
Желтая карточка
С. Учан
57'
47'
Желтая карточка
М. Бордачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К.
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Горбунов
Желтая карточка
Э. Коркмаз
25'
20'
Вторая желтая
Д. Бага
17'
Желтая карточка
Д. Бага
9'
Желтая карточка
А. Володько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
21
Речеп Нияз
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Александр Павлов
АП
8
Завен Бадоян
ЦФ
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
4-3-1-2
1
Демирель
2
Йобо
3
Циглер
77
Генюл
4
Коркмаз
5
Топал
48
Учан
7
Кейт
16
Кристиан
17
Сов
9
Вебо
4-5-1
30
Горбунов
5
Юревич
24
Филипенко
3
Гайдучик
26
Бордачев
2
Рудик
25
Бага
11
Глеб
8
Володько
23
Олехнович
20
Родионов
17
Сов
88
Эркин
88
Эркин
17
Сов
48
Учан
21
Шахин
21
Шахин
48
Учан
9
Вебо
23
Шентюрк
23
Шентюрк
9
Вебо
8
Володько
19
Мозолевский
19
Мозолевский
8
Володько
5
Юревич
13
Алексиевич
13
Алексиевич
5
Юревич
8
Володько
17
Павлов
17
Павлов
8
Володько
Остались в запасе
Фенербахче
БАТЭ
21
Речеп Нияз
ЦП
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
8
Завен Бадоян
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
21
Речеп Нияз
ЦП
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
Остались в запасе
8
Завен Бадоян
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Фенербахче - БАТЭ
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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