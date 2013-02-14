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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Фенербахче
БАТЭ - Фенербахче: обзор матча 14 февраля 2013
БАТЭ
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Фенербахче
90'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сов
85'
Замена
С. Шахин
️️️️
К.
Замена
В. Курлович
️️️️
А. Глеб
79'
71'
Замена
Д. Эркин
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
А. Радьков
65'
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
Д. Бага
64'
63'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
Замена
А. Павлов
️️️️
Ф. Рудик
46'
10'
Желтая карточка
П. Вебо
5'
Желтая карточка
В. Демирель
4'
Красная карточка
Р. Мейрелеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
11
Максим Володько
ЦП
17
Александр Павлов
АП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
8
Завен Бадоян
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
4-5-1
30
Горбунов
26
Бордачев
15
Радьков
24
Филипенко
5
Юревич
8
Володько
11
Глеб
25
Бага
23
Олехнович
2
Рудик
20
Родионов
4-3-1-2
1
Демирель
14
Иртегюн
4
Коркмаз
77
Генюл
3
Циглер
7
Кейт
5
Топал
14
Мейрелеш
16
Кристиан
17
Сов
9
Вебо
25
Бага
19
Мозолевский
19
Мозолевский
25
Бага
11
Глеб
27
Курлович
27
Курлович
11
Глеб
2
Рудик
17
Павлов
17
Павлов
2
Рудик
9
Вебо
88
Эркин
88
Эркин
9
Вебо
17
Сов
48
Учан
48
Учан
17
Сов
16
Кристиан
21
Шахин
21
Шахин
16
Кристиан
Остались в запасе
БАТЭ
Фенербахче
8
Завен Бадоян
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
8
Завен Бадоян
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
Остались в запасе
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча БАТЭ - Фенербахче
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
ЦСК "Неман"
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