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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Наполи
Виктория - Наполи: обзор матча 22 февраля 2013
Виктория
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Наполи
51'
Я. Коваржик
74'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Наполи
Замена
Д. Штипек
️️️️
Д. Коларж
89'
Замена
М. Филло
️️️️
Ф. Райторал
82'
76'
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ! 2:0!
С. Тецл
Пас отдал
Д. Коларж
74'
Желтая карточка
В. Дарида
71'
70'
Желтая карточка
Э. Кавани
65'
Замена
П. Каннаваро
️️️️
А. Гамберини
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Бакош
57'
56'
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
М. Бакош
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Коваржик
Пас отдал
Ф. Райторал
51'
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
В. Бехрами
46'
Замена
Г. Инлер
️️️️
М. Донадель
43'
Желтая карточка
М. Донадель
31'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Д. Лимберски
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
6
Давид Штипек
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Козачик
14
Ржезник
26
Прохазка
28
Чишовски
8
Лимберски
10
Хорват
27
Райторал
16
Дарида
26
Коларж
19
Коваржик
23
Бакош
2-5-1-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
6
Роланду
11
Маджо
21
Джемаили
85
Бехрами
33
Донадель
18
Суньига
10
Инсинье
21
Пандев
16
Калайо
26
Коларж
6
Штипек
6
Штипек
26
Коларж
27
Райторал
7
Филло
7
Филло
27
Райторал
23
Бакош
11
Тецл
11
Тецл
23
Бакош
5
Гамберини
28
Каннаваро
28
Каннаваро
5
Гамберини
33
Донадель
88
Инлер
88
Инлер
33
Донадель
85
Бехрами
10
Кавани
10
Кавани
85
Бехрами
Остались в запасе
Виктория
Наполи
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Виктория - Наполи
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Доосан Арена
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