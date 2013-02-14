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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Виктория
Наполи - Виктория: обзор матча 14 февраля 2013
Наполи
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Виктория
28'
В. Дарида
79'
Ф. Райторал
90'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Виктория
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гейда
90'
Замена
Л. Гейда
️️️️
Д. Коларж
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Тецл
Пас отдал
М. Филло
85'
Замена
М. Филло
️️️️
Ф. Райторал
Желтая карточка
Г. Инлер
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Райторал
Пас отдал
Я. Коваржик
Замена
Г. Инлер
️️️️
М. Донадель
72'
59'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. Бакош
Замена
Э. Калайо
️️️️
О. Эль-Каддури
59'
Замена
М. Гамшик
️️️️
А. Гамберини
46'
Желтая карточка
Роланду
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Дарида
Пас отдал
Я. Коваржик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Мартин Филло
ЛП
6
Давид Штипек
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
3
Бритос
6
Роланду
5
Гамберини
18
Суньига
7
Эль-Каддури
33
Донадель
21
Джемаили
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
3-3-2-1-1
1
Козачик
28
Чишовски
26
Прохазка
8
Лимберски
27
Райторал
10
Хорват
14
Ржезник
26
Коларж
16
Дарида
19
Коваржик
23
Бакош
33
Донадель
88
Инлер
88
Инлер
33
Донадель
5
Гамберини
17
Гамшик
17
Гамшик
5
Гамберини
7
Эль-Каддури
16
Калайо
16
Калайо
7
Эль-Каддури
26
Коларж
2
Гейда
2
Гейда
26
Коларж
27
Райторал
7
Филло
7
Филло
27
Райторал
23
Бакош
11
Тецл
11
Тецл
23
Бакош
Остались в запасе
Наполи
Виктория
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Остались в запасе
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Наполи - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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