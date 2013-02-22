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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Динамо К
Бордо - Динамо К: обзор матча 22 февраля 2013
Бордо
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
41'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Динамо К
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Б. Тремулинас
85'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Л. Обраньяк
84'
81'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
А. Бийого Поко
77'
70'
Желтая карточка
Н. Кранчар
46'
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Мехмеди
46'
Замена
О. Гусев
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
41'
39'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Г. Сертик
32'
Желтая карточка
Ш. Диабате
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
29
Пундж
14
Тремулинас
28
Маранж
36
Фобер
18
Плашил
7
Обраньяк
71
Бийого Поко
22
Сертик
14
Диабате
6
Савье
4-4-1-1
35
Коваль
17
Михалик
21
Вида
34
Хачериди
0
Тайво
19
Кранчар
90
Безус
44
Велозу
25
Аруна
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
14
Тремулинас
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
14
Тремулинас
19
Кранчар
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Кранчар
90
Безус
20
Гусев
20
Гусев
90
Безус
14
Мехмеди
12
Идейе
12
Идейе
14
Мехмеди
Остались в запасе
Бордо
Динамо К
8
Абдулайе Кейта
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Бордо - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Шабан Дельма
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