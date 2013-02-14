Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Бордо
Динамо К - Бордо: обзор матча 14 февраля 2013
Динамо К
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бордо
20'
Л. Аруна
23'
Л. Обраньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Бордо
90'
+2
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Я. Плашил
85'
Желтая карточка
Г. Сертик
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Мехмеди
78'
Пенальти не реализован!
О. Гусев
76'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Безус
69'
66'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
Р. Безус
64'
61'
Замена
А. Савье
️️️️
Д. Белльон
Замена
О. Гусев
️️️️
Н. Кранчар
61'
Желтая карточка
Т. Михалик
55'
Желтая карточка
Л. Аруна
25'
23'
ГОЛ! 1:1!
Л. Обраньяк
Пас отдал
Г. Сертик
ГОЛ! 1:0!
Л. Аруна
Пас отдал
Т. Тайво
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-4-1-1
35
Коваль
0
Тайво
21
Вида
34
Хачериди
17
Михалик
25
Аруна
90
Безус
44
Велозу
19
Кранчар
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
3-2-3-2
16
Каррассо
21
Энрике
22
Сане
27
Планюс
36
Фобер
14
Тремулинас
7
Обраньяк
22
Сертик
18
Плашил
19
Морис-Белэй
11
Белльон
90
Безус
19
Гармаш
19
Гармаш
90
Безус
19
Кранчар
20
Гусев
20
Гусев
19
Кранчар
14
Мехмеди
15
Рубен
15
Рубен
14
Мехмеди
18
Плашил
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
18
Плашил
11
Белльон
6
Савье
6
Савье
11
Белльон
19
Морис-Белэй
4
Ролан
4
Ролан
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
Динамо К
Бордо
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Динамо К - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Бордо
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+