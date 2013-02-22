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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Торпедо
Краснодар - Торпедо: обзор матча 22 февраля 2013
Краснодар
22.02.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Торпедо
9'
Н. Тубич
78'
М. Конате
14'
В. Татарчук
15'
Ю. Газинский
68'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Торпедо
ГОЛ! 2:3!
М. Конате
78'
68'
ГОЛ! 1:3!
В. Обухов
67'
Замена
А. Лунев
️️️️
А. Довбня
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
67'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Жоаозиньо
67'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
В. Игнатьев
67'
Замена
Исаэль
️️️️
В. Коман
67'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
С. Петров
67'
Замена
Н. Огурцов
️️️️
М. Абреу
67'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Д. Анджелкович
67'
Замена
Тейку
️️️️
Н. Тубич
67'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
А. Мартынович
67'
Замена
И. Смольников
️️️️
Н. Марков
67'
Желтая карточка
Н. Тубич
65'
57'
Желтая карточка
Д. Большаков
46'
Замена
В. Обухов
️️️️
В. Татарчук
46'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Скепский
46'
Замена
Д. Большаков
️️️️
Д. Бояринцев
46'
Замена
Д. Дикьяра
️️️️
Ю. Газинский
46'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Стеклов
46'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
С. Ефимов
46'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Молодцов
46'
Замена
М. Мищенко
️️️️
В. Пономарев
46'
Замена
И. Князев
️️️️
Л. Тесак
Желтая карточка
В. Игнатьев
21'
15'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Газинский
14'
ГОЛ! 1:1!
В. Татарчук
ГОЛ! 1:0!
Н. Тубич
Пас отдал
В. Коман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Борис Игнатьев
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
88
Исаэль
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
21
Денис Войнов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-3-1
1
Городов
98
Петров
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
13
Марков
22
Жоаозиньо
26
Абреу
78
Коман
14
Вандерсон
4-5
56
Довбня
27
Молодцов
19
Пономарев
12
Ефимов
8
Тесак
7
Бояринцев
10
Скепский
20
Стеклов
18
Газинский
50
Татарчук
26
Абреу
82
Огурцов
82
Огурцов
26
Абреу
33
Анджелкович
2
Хмелевской
2
Хмелевской
33
Анджелкович
14
Мартынович
55
Нахушев
55
Нахушев
14
Мартынович
4
Тубич
4
Тейку
4
Тейку
4
Тубич
13
Марков
8
Смольников
8
Смольников
13
Марков
98
Петров
25
Шипицин
25
Шипицин
98
Петров
20
Игнатьев
19
Ламбарский
19
Ламбарский
20
Игнатьев
78
Коман
88
Исаэль
88
Исаэль
78
Коман
22
Жоаозиньо
10
Жигулев
10
Жигулев
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
8
Тесак
15
Князев
15
Князев
8
Тесак
20
Стеклов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
20
Стеклов
56
Довбня
99
Лунев
99
Лунев
56
Довбня
27
Молодцов
44
Самсонов
44
Самсонов
27
Молодцов
12
Ефимов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
12
Ефимов
19
Пономарев
29
Мищенко
29
Мищенко
19
Пономарев
7
Бояринцев
9
Большаков
9
Большаков
7
Бояринцев
18
Газинский
99
Дикьяра
99
Дикьяра
18
Газинский
10
Скепский
21
Войнов
21
Войнов
10
Скепский
50
Татарчук
13
Обухов
13
Обухов
50
Татарчук
Остались в запасе
Краснодар
Торпедо
1
Александр Фильцов
ВР
Главный тренер
Славолюб Муслин
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
Остались в запасе
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Краснодар - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергеюс Слива
Стадион:
Ozon Арена
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