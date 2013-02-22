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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Спарта
Челси - Спарта: обзор матча 22 февраля 2013
Челси
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спарта
90+2'
Э. Азар
17'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Спарта
90'
+3
Замена
Р. Беднар
️️️️
В. Кадлец
90'
+2
Желтая карточка
Л. Квеуке
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Бертранд
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Матейовски
Желтая карточка
Р. Бертранд
86'
84'
Желтая карточка
Т. Прикрыл
82'
Замена
Л. Квеуке
️️️️
Д. Лафата
Замена
Э. Азар
️️️️
Оскар
68'
55'
Желтая карточка
М. Хибс
44'
Желтая карточка
Д. Лафата
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лафата
Пас отдал
В. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
22
Марко Марин
АП
Спарта
1
Марек Чех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
5
Бертранд
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Оскар
11
Мозес
64
Мата
9
Торрес
4-3-3
31
Вацлик
5
Запоточны
25
Холек
4
Швейдик
11
Хибс
6
Ваха
7
Крейчи
8
Матейовски
21
Лафата
77
Кадлец
14
Прикрыл
8
Оскар
10
Азар
10
Азар
8
Оскар
21
Лафата
9
Квеуке
9
Квеуке
21
Лафата
77
Кадлец
19
Беднар
19
Беднар
77
Кадлец
Остались в запасе
Челси
Спарта
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
8
Адам Янош
ЦП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
8
Адам Янош
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Челси - Спарта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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