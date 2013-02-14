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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Челси
Спарта - Челси: обзор матча 14 февраля 2013
Спарта
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Челси
83'
Оскар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Челси
Замена
Р. Беднар
️️️️
Й. Гушбауэр
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Пас отдал
Э. Азар
82'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
Замена
М. Памич
️️️️
Л. Крейчи
81'
Замена
Л. Квеуке
️️️️
Д. Лафата
76'
68'
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
66'
63'
Желтая карточка
Рамирес
39'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
31
Томаш Вацлик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
25
Йозеф Гушбауэр
ОП
8
Марек Матейовски
(К)
ОП
6
Лукаш Ваха
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
64
Хуан Мата
АП
22
Марко Марин
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Спарта
1
Марек Чех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Оскар
ЦП
4-2-3-1
31
Вацлик
11
Хибс
4
Швейдик
25
Холек
5
Запоточны
25
Гушбауэр
8
Матейовски
7
Крейчи
6
Ваха
77
Кадлец
21
Лафата
4-1-3-2
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
5
Бертранд
8
Лэмпард
7
Рамирес
22
Марин
10
Азар
9
Торрес
64
Мата
7
Крейчи
3
Памич
3
Памич
7
Крейчи
21
Лафата
9
Квеуке
9
Квеуке
21
Лафата
25
Гушбауэр
19
Беднар
19
Беднар
25
Гушбауэр
22
Марин
51
Бенаюн
51
Бенаюн
22
Марин
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
Остались в запасе
Спарта
Челси
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
8
Адам Янош
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
24
Властимил Видличка
ЦЗ
2
Роман Полом
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
8
Адам Янош
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Спарта - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:50 (прямая)
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