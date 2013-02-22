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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Леванте
Олимпиакос - Леванте: обзор матча 22 февраля 2013
Олимпиакос
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Леванте
9'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Леванте
85'
Замена
Д. Дудка
️️️️
Мичел
83'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
А. Ибагаса
79'
Замена
А. Ибагаса
️️️️
К. Митроглу
76'
68'
Замена
Вальдо
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
П. Влаходимос
54'
Желтая карточка
Х. Холебас
52'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Л. Греко
46'
Замена
Х. Холебас
️️️️
Х. Ликояннис
46'
45'
Желтая карточка
О. Мартинс
43'
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Я. Маниатис
43'
Желтая карточка
Р. Кэрролл
43'
Желтая карточка
Л. Греко
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Мартинс
Пас отдал
Х. Баркеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-3-3
1
Кэрролл
22
Ликояннис
15
Контрерас
8
Маниатис
22
Сиовас
15
Фейса
55
Машаду
19
Греко
11
Митроглу
19
Джеббур
7
Влаходимос
4-2-3-1
1
Навас
4
Наварро
5
Родас
18
Бальестерос
12
Хуанфран
10
Иборра
21
Мичел
16
Риос
9
Баркеро
14
Гарсия
9
Мартинс
22
Ликояннис
25
Холебас
25
Холебас
22
Ликояннис
11
Митроглу
7
Ибагаса
7
Ибагаса
11
Митроглу
19
Греко
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
19
Греко
21
Мичел
15
Дудка
15
Дудка
21
Мичел
16
Риос
23
Вальдо
23
Вальдо
16
Риос
9
Мартинс
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Мартинс
Остались в запасе
Олимпиакос
Леванте
16
Балаж Медьери
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Олимпиакос - Леванте
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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