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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Леванте - Олимпиакос
Леванте - Олимпиакос: обзор матча 14 февраля 2013
Леванте
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Олимпиакос
10'
П. Риос
40'
Х. Баркеро (П)
56'
О. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Олимпиакос
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
О. Мартинс
83'
75'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
П. Машаду
Замена
Вальдо
️️️️
П. Риос
68'
64'
Желтая карточка
Р. Джеббур
Замена
Мичел
️️️️
П. Диоп
61'
60'
Замена
К. Митроглу
️️️️
П. Влаходимос
Желтая карточка
Р. Гарсия
58'
ГОЛ! 3:0!
О. Мартинс
Пас отдал
Х. Баркеро
56'
46'
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
П. Диоп
45'
44'
Желтая карточка
К. Манолас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Баркеро
40'
39'
Желтая карточка
Х. Холебас
Пенальти не реализован!
О. Мартинс
30'
29'
Красная карточка
Д. Абдун
28'
Желтая карточка
Ф. Модесто
Желтая карточка
П. Риос
25'
18'
Желтая карточка
Д. Абдун
ГОЛ! 1:0!
П. Риос
Пас отдал
Х. Баркеро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
5
Родас
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
16
Риос
9
Мартинс
3-2-2-3
16
Медьери
44
Манолас
20
Модесто
15
Контрерас
8
Маниатис
25
Холебас
15
Фейса
55
Машаду
93
Абдун
19
Джеббур
7
Влаходимос
18
Диоп
21
Мичел
21
Мичел
18
Диоп
16
Риос
23
Вальдо
23
Вальдо
16
Риос
9
Мартинс
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Мартинс
20
Модесто
19
Греко
19
Греко
20
Модесто
55
Машаду
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
55
Машаду
7
Влаходимос
11
Митроглу
11
Митроглу
7
Влаходимос
Остались в запасе
Леванте
Олимпиакос
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Остались в запасе
1
Рой Кэрролл
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Леванте - Олимпиакос
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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