Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Боруссия Д
Шахтер - Боруссия Д: обзор матча 13 февраля 2013
Шахтер
13.02.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Боруссия Д
30'
Д. Срна
65'
Д. Коста
40'
Р. Левандовски
86'
М. Хуммельс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Боруссия Д
90'
+1
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Хуммельс
Пас отдал
М. Шмельцер
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
81'
78'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Фернандиньо
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
Я. Ракицкий
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тайсон
60'
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
22
Мхитарян
11
Тайсон
11
Тейшейра
4
Адриано
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
11
Тайсон
11
Коста
11
Коста
11
Тайсон
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
16
Блащиковски
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Шахтер
Боруссия Д
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шахтер - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Шахтер
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
10
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+