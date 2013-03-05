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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Шахтер
Боруссия Д - Шахтер: обзор матча 05 марта 2013
Боруссия Д
05.03.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
31'
Ф. Сантана
37'
М. Гетце
59'
Я. Блащиковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шахтер
82'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Н. Шахин
️️️️
И. Гюндоган
82'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
70'
ГОЛ! 3:0!
Я. Блащиковски
59'
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тайсон
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантана
Пас отдал
М. Гетце
31'
15'
Желтая карточка
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
28
Сантана
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
11
Тейшейра
11
Тайсон
4
Адриано
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
20
Гюндоган
8
Шахин
8
Шахин
20
Гюндоган
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
11
Тайсон
11
Коста
11
Коста
11
Тайсон
Остались в запасе
Боруссия Д
Шахтер
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Боруссия Д - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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