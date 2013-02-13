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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Юнайтед
Реал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 февраля 2013
Реал
13.02.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
30'
К. Роналду
20'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Манчестер Юнайтед
88'
Желтая карточка
Л. Валенсия
84'
Замена
Андерсон
️️️️
У. Руни
Замена
Пепе
️️️️
Х. Алонсо
83'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Ди Мария
75'
74'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Уэлбек
64'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
С. Кагава
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
60'
40'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
5'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
35
Джонни Эванс
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
АП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
5
Фердинанд
4
Джонс
27
Эвра
35
Эванс
16
Кэррик
32
Руни
10
Кагава
18
Уэлбек
32
ван Перси
3
Алонсо
3
Пепе
3
Пепе
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Модрич
10
Модрич
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
32
Руни
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Руни
10
Кагава
11
Гиггз
11
Гиггз
10
Кагава
18
Уэлбек
25
Валенсия
25
Валенсия
18
Уэлбек
Остались в запасе
Реал
Манчестер Юнайтед
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Реал - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш
Штефан Лупп
Дополнительные помощники:
Марко Фритц
Тобиас Вельц
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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