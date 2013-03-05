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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Реал
Манчестер Юнайтед - Реал: обзор матча 05 марта 2013
Манчестер Юнайтед
05.03.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал
48'
С. Рамос (АГ)
66'
Л. Модрич
69'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Реал
88'
Желтая карточка
Пепе
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Рафаэл
87'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Уэлбек
81'
73'
Желтая карточка
Кака
Замена
У. Руни
️️️️
Т. Клеверли
73'
Желтая карточка
М. Кэррик
72'
71'
Замена
Пепе
️️️️
М. Озил
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Модрич
Пас отдал
С. Рамос
59'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Арбелоа
Красная карточка
Нани
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Нани
48'
45'
Замена
Кака
️️️️
А. Ди Мария
42'
Травма
А. Ди Мария
38'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
П. Эвра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ОП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
2
Рафаэл
16
Кэррик
8
Клеверли
17
Нани
11
Гиггз
18
Уэлбек
32
ван Перси
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
18
Уэлбек
15
Янг
15
Янг
18
Уэлбек
2
Рафаэл
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Рафаэл
8
Клеверли
32
Руни
32
Руни
8
Клеверли
10
Озил
3
Пепе
3
Пепе
10
Озил
5
Арбелоа
10
Модрич
10
Модрич
5
Арбелоа
11
Ди Мария
10
Кака
10
Кака
11
Ди Мария
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек
Мете Калкаван
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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