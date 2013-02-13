Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Фехервар
Ахмат - Фехервар: обзор матча 13 февраля 2013
Ахмат
13.02.2013, среда, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Фехервар
42'
А. Кацаев (П)
59'
Н. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Фехервар
80'
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
Н. Николич
80'
Замена
Стопира
️️️️
Ф. Оливейра
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
А. Ахъядов
75'
Замена
Б. Усманов
️️️️
М. Макушевски
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Митрович
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
Х. Кадыров
58'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
А. Феррейра
55'
53'
Желтая карточка
Б. Тот
Красная карточка
А. Феррейра
53'
Желтая карточка
А. Феррейра
51'
42'
Желтая карточка
В. Соуза
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кацаев
42'
28'
Желтая карточка
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
24
Эктор
ЛЗ
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
22
Никола Митрович
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Ахмат
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Фехервар
2
Стопира
ЦЗ
28
Шандор Торгелле
ЦФ
3-4-2
12
Межиев
33
Ятченко
24
Польчак
5
Феррейра
33
Мурихин
22
Пирис
17
Макушевски
10
Кацаев
10
Кадыров
33
Ахъядов
3-2-3-2
40
Божович
4
Канейра
24
Эктор
5
Соуза
2
Брачи
16
Оливейра
22
Митрович
1
Тот
10
Ковач
11
Николич
9
Гьюрчо
17
Макушевски
20
Усманов
20
Усманов
17
Макушевски
10
Кадыров
50
Ашаханов
50
Ашаханов
10
Кадыров
5
Феррейра
30
Кудряшов
30
Кудряшов
5
Феррейра
33
Ахъядов
80
Ндоасель
80
Ндоасель
33
Ахъядов
16
Оливейра
2
Стопира
2
Стопира
16
Оливейра
11
Николич
28
Торгелле
28
Торгелле
11
Николич
Остались в запасе
Ахмат
Фехервар
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Ахмат - Фехервар
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
Все
Ахмат
Фехервар
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+