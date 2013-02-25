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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Пескара
Лацио - Пескара: обзор матча 25 февраля 2013
Лацио
25.02.2013, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Пескара
29'
Ш. Раду
35'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Пескара
87'
Замена
Д. Скулли
️️️️
Э. Касчионе
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Кандрева
81'
71'
Замена
М. Каральо
️️️️
М. Челик
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
65'
60'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Э. Аббрускато
ГОЛ! 2:0!
С. Лулич
Пас отдал
Эрнанес
35'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Раду
Пас отдал
С. Лулич
29'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
А. Конко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Джузеппе Риццо
ОП
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
3
Андре Диас
27
Цана
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Эрнанес
87
Кандрева
10
Флоккари
4-2-2-2
1
Перин
6
Дзаури
19
Капуано
15
Боккетти
15
Чосич
18
Риццо
14
Бальзано
8
Бьярнасон
34
Касчионе
90
Челик
9
Аббрускато
25
Конко
25
Перейринья
25
Перейринья
25
Конко
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эдерсон
87
Кандрева
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
90
Челик
9
Каральо
9
Каральо
90
Челик
9
Аббрускато
10
Капрари
10
Капрари
9
Аббрускато
34
Касчионе
10
Скулли
10
Скулли
34
Касчионе
Остались в запасе
Лацио
Пескара
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
28
Луи Саа
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Лацио - Пескара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
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