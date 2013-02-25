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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мордовия - Кайрат
Мордовия - Кайрат: обзор матча 25 февраля 2013
Мордовия
25.02.2013, понедельник, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Кайрат
Замена
Е. Осипов
️️️️
М. Перендиа
79'
Замена
М. Будников
️️️️
И. Шитов
79'
Замена
А. Пазин
️️️️
Е. Алдонин
74'
Замена
П. Степанец
️️️️
В. Божович
72'
Замена
Д. Оприца
️️️️
Р. Мухаметшин
60'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Волаш
58'
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Бобер
58'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
К. Панченко
57'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
Т. Дуймович
57'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мордовия - Кайрат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
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2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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