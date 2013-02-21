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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Тоттенхэм
Лион - Тоттенхэм: обзор матча 21 февраля 2013
Лион
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
17'
М. Гоналон
90'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Тоттенхэм
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
85'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
82'
Желтая карточка
С. Умтити
75'
74'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Л. Холтби
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Лисандро
73'
66'
Замена
К. Демпси
️️️️
А. Леннон
65'
Желтая карточка
В. Галлас
Замена
С. Мальбранк
️️️️
А. Ляказетт
65'
Желтая карточка
М. Гоналон
63'
25'
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ! 1:0!
М. Гоналон
Пас отдал
К. Гренье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4-1-2-3
1
Веркутр
6
Ловрен
4
Бишевац
14
Умтити
15
Ревейер
25
Гоналон
19
Гренье
6
Фофана
18
Гомис
9
Лисандро
91
Ляказетт
4-4-1-1
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
14
Вертонген
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
90
Холтби
8
Дембеле
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Лисандро
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Лисандро
91
Ляказетт
10
Мальбранк
10
Мальбранк
91
Ляказетт
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
12
Леннон
2
Демпси
2
Демпси
12
Леннон
90
Холтби
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
90
Холтби
Остались в запасе
Лион
Тоттенхэм
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лион - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Жерлан
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