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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Лион
Тоттенхэм - Лион: обзор матча 15 февраля 2013
Тоттенхэм
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лион
45'
Г. Бэйл
90+3'
Г. Бэйл
55'
С. Умтити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лион
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
90'
+3
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
90'
+1
88'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Лисандро
83'
Замена
К. Гренье
️️️️
С. Мальбранк
80'
Желтая карточка
Г. Фофана
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
79'
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Демпси
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Умтити
Желтая карточка
К. Уокер
49'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
45'
20'
Желтая карточка
С. Умтити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Лисандро
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
4-4-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
14
Вертонген
36
Галлас
2
Уокер
8
Дембеле
8
Паркер
2
Демпси
12
Леннон
18
Бэйл
25
Адебайор
4-1-2-3
1
Веркутр
15
Ревейер
6
Ловрен
4
Бишевац
14
Умтити
25
Гоналон
10
Мальбранк
6
Фофана
18
Гомис
91
Ляказетт
9
Лисандро
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
2
Демпси
90
Холтби
90
Холтби
2
Демпси
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
9
Лисандро
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Лисандро
10
Мальбранк
19
Гренье
19
Гренье
10
Мальбранк
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лион
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Тоттенхэм - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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