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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Ньюкасл
Металлист - Ньюкасл: обзор матча 21 февраля 2013
Металлист
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ньюкасл
64'
Ш. Амеоби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
Т. Крул
Желтая карточка
Д. Кристальдо
88'
Желтая карточка
Фининьо
87'
87'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Й. Кабай
Замена
С. Бланко
️️️️
Эдмар
82'
76'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
В. Анита
76'
Замена
Д. Перч
️️️️
П. Сиссе
74'
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
Жажа
️️️️
Марлос
67'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мануэль Торрес
67'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Амеоби
44'
Желтая карточка
М. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
70
Жажа
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4-3-2-1
29
Горяинов
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
8
Эдмар
7
Соса
19
Торрес
10
Хавьер
10
Марлос
9
Кристальдо
4-3-1-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
21
Айдара
6
Анита
29
Кабай
17
Сиссоко
12
Марво
26
Амеоби
61
Сиссе
8
Эдмар
29
Бланко
29
Бланко
8
Эдмар
10
Марлос
70
Жажа
70
Жажа
10
Марлос
19
Торрес
11
Виллиан
11
Виллиан
19
Торрес
61
Сиссе
24
Перч
24
Перч
61
Сиссе
6
Анита
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
6
Анита
29
Кабай
5
Бигиримана
5
Бигиримана
29
Кабай
Остались в запасе
Металлист
Ньюкасл
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Металлист - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
ОСК Металлист
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