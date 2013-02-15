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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Металлист
Ньюкасл - Металлист: обзор матча 15 февраля 2013
Ньюкасл
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Металлист
90'
+1
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
88'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
86'
82'
Замена
Жажа
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
М. Сиссоко
81'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
79'
73'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
Замена
С. Марво
️️️️
Г. Обертан
62'
Желтая карточка
Й. Кабай
33'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
70
Жажа
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-5-1
23
Крул
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
18
Сантон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
17
Сиссоко
29
Кабай
32
Обертан
61
Сиссе
4-3-2-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
13
Фининьо
7
Соса
19
Торрес
8
Эдмар
10
Марлос
10
Хавьер
9
Кристальдо
32
Обертан
12
Марво
12
Марво
32
Обертан
24
Тиоте
26
Амеоби
26
Амеоби
24
Тиоте
9
Кристальдо
70
Жажа
70
Жажа
9
Кристальдо
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
Остались в запасе
Ньюкасл
Металлист
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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