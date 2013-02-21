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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Атлетико
Рубин - Атлетико: обзор матча 21 февраля 2013
Рубин
21.02.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Атлетико
84'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Атлетико
Желтая карточка
С. Рыжиков
90'
Красная карточка
С. Навас
89'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Б. Натхо
88'
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Адриан
Замена
В. Калешин
️️️️
С. Кисляк
77'
76'
Желтая карточка
С. Ньигес
70'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
О. Кузьмин
48'
Травма
Б. Натхо
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПВ
9
Радамель Фалькао
(К)
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
0
Фаллу Галасс
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
26
Кадер
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
8
Борха Галан
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
15
Кисляк
10
Натхо
6
Орбаис
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
3-3-1-2-1
1
Асенхо
4
Суарес
13
Миранда
6
Диас
22
Манкильо
14
Гарсия
5
Сисма
8
Ньигес
7
Родригес
20
Адриан
9
Фалькао
15
Кисляк
17
Калешин
17
Калешин
15
Кисляк
10
Натхо
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Натхо
Остались в запасе
Рубин
Атлетико
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
26
Кадер
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
8
Борха Галан
ЦФ
0
Фаллу Галасс
ЦЗ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
8
Борха Галан
ЦФ
0
Фаллу Галасс
ЦЗ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Рубин - Атлетико
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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