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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Рубин
Атлетико - Рубин: обзор матча 15 февраля 2013
Атлетико
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Рубин
6'
Г. Карадениз
90+5'
П. Орбаис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Рубин
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
П. Орбаис
Пас отдал
Р. Еременко
88'
Желтая карточка
В. Дядюн
88'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Г. Карадениз
86'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Р. Фалькао
83'
75'
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ф. Луис
66'
64'
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Диас
60'
Замена
Коке
️️️️
М. Суарес
46'
45'
Вторая желтая
Р. Шаронов
14'
Желтая карточка
Р. Шаронов
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
5
Тиагу
(К)
ЦП
7
Кристиан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Асенхо
4
Суарес
2
Годин
6
Диас
16
Луис
20
Хуанфран
5
Тиагу
66
Туран
7
Родригес
9
Фалькао
20
Адриан
4-3-1-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
5
Маркано
6
Орбаис
10
Натхо
15
Кисляк
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
4
Суарес
6
Коке
6
Коке
4
Суарес
16
Луис
8
Ньигес
8
Ньигес
16
Луис
6
Диас
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Диас
61
Карадениз
23
Кузьмин
23
Кузьмин
61
Карадениз
23
Рондон
17
Дядюн
17
Дядюн
23
Рондон
Остались в запасе
Атлетико
Рубин
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Атлетико - Рубин
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НD Спорт" 23:50 (прямая)
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