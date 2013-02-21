Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Боруссия М
Лацио - Боруссия М: обзор матча 21 февраля 2013
Лацио
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Боруссия М
10'
А. Кандрева
33'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Боруссия М
Замена
Б. Перейринья
️️️️
А. Кандрева
82'
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
78'
77'
Желтая карточка
А. Юнес
77'
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Маркс
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
69'
68'
Замена
М. Ханке
️️️️
Т. Чигерчи
52'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Ш. Раду
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
20
Бьява
27
Цана
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
87
Кандрева
10
Флоккари
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
24
Янчке
38
Чигерчи
17
Вендт
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
87
Кандрева
25
Перейринья
25
Перейринья
87
Кандрева
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
14
Маркс
34
Джака
34
Джака
14
Маркс
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
38
Чигерчи
9
Ханке
9
Ханке
38
Чигерчи
Остались в запасе
Лацио
Боруссия М
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Лацио - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Боруссия М
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+