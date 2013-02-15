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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Лацио
Боруссия М - Лацио: обзор матча 15 февраля 2013
Боруссия М
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Лацио
17'
М. Штранцль (П)
84'
Т. Маркс (П)
88'
Х. Аранго
57'
С. Флоккари
64'
Л. Козак
90+4'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Лацио
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Л. Козак
Пас отдал
Эрнанес
Желтая карточка
Х. Аранго
90'
ГОЛ! 3:2!
Х. Аранго
88'
87'
Замена
М. Сиани
️️️️
С. Лулич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Маркс
84'
83'
Желтая карточка
Л. Цана
Замена
М. Ханке
️️️️
Т. Чигерчи
75'
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Янчке
75'
73'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Кандрева
Замена
Т. Маркс
️️️️
Х. Нордтвейт
72'
Пенальти не реализован!
М. Штранцль
70'
69'
Вторая желтая
А. Диас
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Козак
Пас отдал
С. Лулич
57'
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Пас отдал
А. Кандрева
46'
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Ледесма
40'
Желтая карточка
А. Гонсалес
22'
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Штранцль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
3-3-1-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
39
Штранцль
17
Вендт
38
Чигерчи
4
Брауверс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
4-5-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
87
Кандрева
24
Ледесма
10
Эрнанес
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Флоккари
24
Янчке
34
Джака
34
Джака
24
Янчке
6
Нордтвейт
14
Маркс
14
Маркс
6
Нордтвейт
38
Чигерчи
9
Ханке
9
Ханке
38
Чигерчи
87
Кандрева
27
Цана
27
Цана
87
Кандрева
19
Лулич
13
Сиани
13
Сиани
19
Лулич
24
Ледесма
18
Козак
18
Козак
24
Ледесма
Остались в запасе
Боруссия М
Лацио
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Боруссия М - Лацио
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Боруссия-Парк
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