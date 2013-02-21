Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Интер
ЧФР Клуж - Интер: обзор матча 21 февраля 2013
ЧФР Клуж
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Интер
22'
Ф. Гуарин
45+3'
Ф. Гуарин
89'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Интер
89'
ГОЛ! 0:3!
М. Бенасси
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
Р. Каду
84'
Красная карточка
Камора
80'
Замена
Д. Валенте
️️️️
Р. Педро
71'
66'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ф. Гуарин
54'
Замена
С. Паза
️️️️
Р. Альварес
46'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Р. Паласио
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Альварес
Желтая карточка
П. Капетанос
38'
Замена
П. Капетанос
️️️️
И. Рада
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Паласио
15'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
И. Хора
️️️️
Г. Мурешан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
23
Николас Годемече
ЦП
14
Роберт Эмануэль Маа
ЦФ
20
Руи Педро
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
21
Диого Валенте
ЦП
26
Педро Селестино
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Джованни Террани
ЦФ
3-3-1-2
86
Фелгуэйрас
13
Пикколо
12
Пинту
45
Камора
19
Сепси
6
Мурешан
12
Каду
23
Годемече
20
Руи Педро
14
Маа
3-5-2
1
Ханданович
13
Раноккия
15
Жуан
2
Перейра
4
Дзанетти
11
Альварес
91
Камбьяссо
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Паласио
99
Кассано
20
Руи Педро
21
Валенте
21
Валенте
20
Руи Педро
6
Мурешан
88
Хора
88
Хора
6
Мурешан
24
Рада
30
Капетанос
30
Капетанос
24
Рада
11
Альварес
28
Паза
28
Паза
11
Альварес
13
Гуарин
15
Мбайе
15
Мбайе
13
Гуарин
8
Паласио
24
Бенасси
24
Бенасси
8
Паласио
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Интер
26
Педро Селестино
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
Главный тренер
Иоан Андоне
17
Джованни Террани
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
26
Педро Селестино
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
Остались в запасе
17
Джованни Террани
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча ЧФР Клуж - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+