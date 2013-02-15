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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - ЧФР Клуж
Интер - ЧФР Клуж: обзор матча 15 февраля 2013
Интер
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
20'
Р. Паласио
87'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - ЧФР Клуж
89'
Желтая карточка
С. Бьеланович
Замена
Жонатан
️️️️
М. Ковачич
87'
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Ковачич
87'
84'
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Р. Педро
82'
Желтая карточка
Г. Мурешан
78'
Замена
И. Хора
️️️️
Р. Эмануэль Маа
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
73'
Желтая карточка
М. Сильвестре
70'
67'
Желтая карточка
Р. Эмануэль Маа
39'
Замена
В. Мафтей
️️️️
Н. Годемече
Желтая карточка
А. Перейра
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Гуарин
20'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Милито
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
23
Николас Годемече
ЦП
14
Роберт Эмануэль Маа
ЦФ
20
Руи Педро
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Интер
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
21
Диого Валенте
ЦП
26
Педро Селестино
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
4-4-2
1
Ханданович
2
Перейра
13
Раноккия
26
Сильвестре
5
Нагатомо
8
Ковачич
91
Камбьяссо
13
Гуарин
5
Гаргано
99
Кассано
22
Милито
3-3-1-2
86
Фелгуэйрас
24
Рада
12
Каду
12
Пинту
13
Пикколо
6
Мурешан
19
Сепси
23
Годемече
20
Руи Педро
14
Маа
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
8
Ковачич
2
Жонатан
2
Жонатан
8
Ковачич
22
Милито
8
Паласио
8
Паласио
22
Милито
23
Годемече
12
Мафтей
12
Мафтей
23
Годемече
14
Маа
88
Хора
88
Хора
14
Маа
20
Руи Педро
19
Бьеланович
19
Бьеланович
20
Руи Педро
Остались в запасе
Интер
ЧФР Клуж
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Диого Валенте
ЦП
26
Педро Селестино
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
33
Эдуард Станчу
ВР
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Остались в запасе
21
Диого Валенте
ЦП
26
Педро Селестино
ЦП
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
33
Эдуард Станчу
ВР
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Интер - ЧФР Клуж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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