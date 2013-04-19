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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 19 апреля 2013
Амкар-Пермь
19.04.2013, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
82'
М. Канунников
26'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
84'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Рязанцев
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Бурмистров
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Пеев
82'
Замена
В. Камеш
️️️️
З. Сираков
81'
77'
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
М. Якубко
76'
62'
Замена
А. Касаев
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
Н. Мияилович
52'
Замена
М. Канунников
️️️️
К. Васильев
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
14
Константин Васильев
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
40
Благо
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Георги Пеев
(К)
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
4-2-3-1
42
Нарубин
3
Мияилович
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
14
Васильев
18
Коломейцев
18
Бурмистров
40
Благо
7
Пеев
26
Якубко
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
15
Абышов
4
Кверквелия
44
Навас
14
Ансальди
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
17
Дядюн
61
Карадениз
23
Рондон
14
Сираков
33
Камеш
33
Камеш
14
Сираков
18
Бурмистров
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Бурмистров
14
Васильев
99
Канунников
99
Канунников
14
Васильев
7
Рязанцев
11
Темников
11
Темников
7
Рязанцев
17
Дядюн
11
Касаев
11
Касаев
17
Дядюн
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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