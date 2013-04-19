Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 19 апреля 2013
Боруссия М
19.04.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
28'
Ф. Дамс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
90'
84'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Я. Моравек
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Херрманн
76'
Желтая карточка
А. Домингес
74'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Млапа
74'
66'
Замена
Н. Мусона
️️️️
С. Мельдерс
54'
Желтая карточка
П. Верхаг
Желтая карточка
Т. Маркс
52'
Желтая карточка
П. Херрманн
49'
31'
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дамс
28'
26'
Красная карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Ф. Дамс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
18
Домингес
24
Янчке
4
Брауверс
34
Джака
18
Аранго
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
26
Млапа
4-3-1-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
7
Херрманн
8
Юнес
8
Юнес
7
Херрманн
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
26
Млапа
10
Хргота
10
Хргота
26
Млапа
17
Вернер
5
Райнхардт
5
Райнхардт
17
Вернер
13
Мельдерс
17
Мусона
17
Мусона
13
Мельдерс
30
Моравек
20
Оэрль
20
Оэрль
30
Моравек
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+