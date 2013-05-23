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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла - Сальвадор
Венесуэла - Сальвадор: обзор матча 23 мая 2013
Венесуэла
23.05.2013, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венесуэла - Сальвадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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