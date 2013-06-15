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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ботсвана - ЦАР
Ботсвана - ЦАР: обзор матча 15 июня 2013
Ботсвана
15.06.2013, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
ЦАР
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Статистика матча Ботсвана - ЦАР
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0
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Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Информация о матче
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