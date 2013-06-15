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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала - Аргентина
Гватемала - Аргентина: обзор матча 15 июня 2013
Гватемала
15.06.2013, суббота, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гватемала - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
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