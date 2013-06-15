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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Таиланд
Китай - Таиланд: обзор матча 15 июня 2013
Китай
15.06.2013, суббота, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Таиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Таиланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
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27.09.2026
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24.09.2026
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