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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 27 июля 2013
Кр. Советов (мол)
27.07.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
66'
В. Кузьмичев (П)
29'
Т. Мусалов
75'
И. Абдулавов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
90'
+3
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Т. Мусалов
90'
Желтая карточка
И. Корголоев
88'
Замена
А. Омаров
️️️️
Т. Джамалутдинов
Замена
Е. Давыдов
️️️️
И. Максимов
78'
77'
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Загиров
75'
ГОЛ! 1:2!
И. Абдулавов
66'
Желтая карточка
И. Сулейманов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кузьмичев
66'
Желтая карточка
А. Бочаров
57'
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Убайдулаев
56'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Делькин
46'
Желтая карточка
О. Роганов
43'
Желтая карточка
А. Делькин
42'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Клягин
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусалов
26'
Желтая карточка
Г. Магомедов
10'
Желтая карточка
М. Курбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
53
Леонид Щепихин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
96
Егор Давыдов
ЦФ
70
Денис Дюжков
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-5-1
1
Вавилин
47
Дарбинян
3
Васильев
2
Григорян
21
Бочаров
87
Максимов
43
Роганов
99
Убайдулаев
28
Кузьмичев
33
Клягин
90
Делькин
4-4-2
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
90
Чистяков
5
Мусалов
47
Джамалутдинов
66
Сулейманов
52
Магомедов
75
Мусалов
99
Абдулавов
71
Загиров
33
Клягин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
33
Клягин
99
Убайдулаев
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Убайдулаев
87
Максимов
96
Давыдов
96
Давыдов
87
Максимов
90
Делькин
99
Палиенко
99
Палиенко
90
Делькин
71
Загиров
80
Корголоев
80
Корголоев
71
Загиров
75
Мусалов
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
77
Омаров
77
Омаров
47
Джамалутдинов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
53
Леонид Щепихин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
53
Леонид Щепихин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Соколов
(Тверь)
Стадион:
Металлург
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