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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 27 июля 2013
Днепр
27.07.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Заря
37'
Матеус
3'
Е. Чеберячко (АГ)
56'
И. Чайковский
78'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
83'
Замена
Я. Боли
️️️️
Данило
Желтая карточка
Д. Канкава
82'
78'
ГОЛ! 1:3!
Данило
76'
Желтая карточка
Данило
75'
Желтая карточка
И. Петряк
74'
Замена
И. Петряк
️️️️
Н. Каменюка
69'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
67'
61'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Замена
Н. Калинич
️️️️
О. Мазух
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
И. Чайковский
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Коноплянка
46'
ГОЛ! 1:1!
Матеус
37'
17'
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
Р. Ротань
16'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Чеберячко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
11
Селезнев
4-1-2-1-2
12
Постранский
45
Гордиенко
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
4
Чайковский
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
13
Липартия
99
Данило
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
3
Мазух
9
Калинич
9
Калинич
3
Мазух
22
Коноплянка
10
Зозуля
10
Зозуля
22
Коноплянка
6
Каменюка
7
Петряк
7
Петряк
6
Каменюка
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
99
Данило
10
Боли
10
Боли
99
Данило
Остались в запасе
Днепр
Заря
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр - Заря
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Днепр-Арена
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